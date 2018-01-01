للمرة الأولى منذ نهاية الموسم السابق أرسنال ينهي الشوط الأول متقدمًا

حدث فريد بمباراة أرسنال ضد بيرنلي ضمن لقاءات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي بتقدم أرسنال للمرة الأولى هذا الموسم بحلول نهاية الشوط الأول.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نجح فريق أرسنال للمرة الأولى هذا الموسم أن ينهي الشوط الأول متقدمًا في نتيجة أي مباراة، بعد أن تقدم أوباميانج للفريق في مواجهة بيرنلي بالجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

يأتي هذا الحدث للمرة الأولى خلال الموسم الجاري ومنذ تقدم الفريق في الشوط الأول على نظيره هدرسفيلد تاون ضمن لقاءات الجولة الختامية من الموسم الماضي.

وسجل هدف أرسنال الوحيد في مباراة اليوم التي تقام على ملعب الامارات النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة الـ 14 بصناعة كولاسيناك.

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وجاء الهدف من كرة عرضية تلقاها كولاسيناك ومهدها لأوباميانج الذي سددها من لمسة واحدة على مرمى الإنجليزي جو هارت نجم مانشستر سيتي السابق.

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وتقدم أوباميانج في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من المركز الثاني للمركز الأول بالتساوي مع النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول ولكل منهما 11 هدف.

جدير بالذكر ان صلاح كان قد انفرد بصدارة الهدافين بالأمس فقط بعد أن سجل هدف فريقه الأول أمام ولفرهامبتون في المباراة التي انتهت بهدفين نظيفين للريدز.