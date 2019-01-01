إيمري يميل لاستبعاد بيبي من مواجهة أرسنال ونيوكاسل

لعدم جاهزيته بشكل كامل للمشاركة في المباراة

يميل أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، لعدم الاعتماد على جناحه الجديد نيكولاس بيبي، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

بيبي انضم لأرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من ليل الفرنسي، في صفقة وصلت قيمتها 72 مليون جنيه إسترليني.

المدفعجية يستعدون لافتتاح البريميرليج يوم الأحد القادم، عندما يلاقون نيوكاسل يونايتد خارج أراضيهم.

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بكل تأكيد الساعات الأخيرة من نهاية الميركاتو الصيفي في البريميرليج قد نشاهد تطورات ومفاجآت جديدة ! ✍

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صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت أن بيبي لن يسافر مع الفريق، نظراً لعدم اكتمال جاهزيته ولياقته البدنية.

ويأتي ذلك لعدم مشاركته في أي مباراة مع ليل أو أرسنال بالفترة التحضيرية، لانشغاله بالمشاركة مع كوت ديفوار في كأس إفريقيا 2019.

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ويطمح إيمري في تجهيز بيبي بشكل كامل الأسابيع القادمة، ليتمتع باللياقة الكافية للعب في البريميرليج.

وعلى جانب آخر يستعد النادي اللندني، لإعلان التعاقد مع كل من ديفيد لويز وكيران تيرني قبل إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا.