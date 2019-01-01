إدارة أرسنال تستعد للجلوس مع 10 مدربين

من يصبح المدرب القادم للنادي الإنجليزي؟

بدأت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي، وضع اللمسات الأخيرة من أجل الاستقرار على تعيين المدير الفني الجديد للفريق بعد رحيل الإسباني أوناي إيمري.

المدفعجية يمرون ببداية مُحبطة للموسم على المستوى المحلي، مما دفع الإدارة للتخلي عن إيمري وتعيين فريدي ليونبيرج كمدرب مؤقت للفريق.

السويدي تعادل أمام نوريتش سيتي وخسر من برايتون، وحقق انتصاراً وحيداً على وست هام 3/1 بالدوري الإنجليزي، ليرى أرسنال صعوبة استمراره بشكل دائم.

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت وجود مفاوضات من راؤول سانيلهي المسؤول عن شؤون الكرة بالنادي وإيدو جاسبار المدير التقني مع حوالي 10 مدربين.

نجم الفريق السابق باتريك فييرا يبدو كأحد الأهداف المرشحة بقوة لقيادة المنصب لغموض مستقبله مع نيس الفرنسي، وكذلك ميكيل أرتيتا مساعد بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة أم مارسيلينو تورال مدرب فالنسيا السابق عقد بعض المفاوضات مع أرسنال، ولكن الجماهير قد لا ترحب بقدومه لتشابه مسيرته مع إيمري، حيث قام بتدريب إشبيليه هو الآخر.

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كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي الحالي والمهدد بالإقالة من الفريق يأتي من ضمن المرشحين، مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذي أعلن مؤخراً رحيله عن توتنهام.

وينضم للقائمة الطويلة أيضاً نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ المُقال، وماسيميليانو أليجرب مدرب يوفنتوس السابق، الذي يتطلب التعاقد معه الانتظار حتى نهاية الموسم.