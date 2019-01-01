جاكا يشعر بالغضب من تصرفات أرتيتا

اللاعب في طريقه للرحيل عن النادي الإنجليزي في يناير

يشعر جرانيت جاكا لاعب وسط أرسنال، بغضب شديد من مدربه ميكيل أرتيتا، رغم التصريحات الأخيرة للإسباني والإشادة الكبيرة الذي تلقاها منه.

أرتيتا خرج مؤخراً ليؤكد أن جاكا يعتبر من العناصر الأساسية لمشروعه الجديد، مشيراً لمحاولته التعاقد معه خلال عمله كمساعد لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

ومع ذلك أكد وكيل أعمال جاكا في تصريحات صحفية، أنه توصل لاتفاق نهائي من أجل الرحيل والانضمام لهيرتا برلين الألماني.

صحيفة "بليك" السويسرية، أكدت شعور جاكا بالغضب من تصرفات أرتيتا، بالإشادة به أمام وسائل الإعلام بشكل علني، ومحاولة بيعه خلف الكواليس.

وأوضحت المدرب الإسباني جلس مع اللاعب بعد التعادل مع بورنموث 1/1، وأكد له عدم ممانعته فكرة رحيله عن صفوف الفريق في يناير.

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وهو ما يعني أن أيام جاكا أصبحت معدودة داخل النادي الإنجليزي، خاصة بعدما كشف وكيله عن توصله لاتفاق نهائي حول الشروط الشخصية للانتقال لهيرتا.

يذكر أن العرض الأول من النادي الألماني وصل إلى 21 مليون جنيه إسترليني، بينما يريد أرسنال الحصول على 35 مليون وهي القيمة التي دفعها لضم اللاعب من بوروسيا مونشنجلادباخ.