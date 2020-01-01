مانشستر سيتي يرفض التخلي عن ستونز

بعد وجود رغبة كبيرة من أرسنال في الحصول على خدماته

يرفض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إمكانية التخلي عن مدافعه جون ستونز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وسط الأنباء حول رغبة أرسنال في ضمه.

تقارير صحفية أشارت صباح اليوم الثلاثاء، إلى رغبة ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الحالي ومساعد بيب جوارديولا في مانشستر سيتي السابق، في استعارة ستونز حتى نهاية الموسم.

ويأتي ذلك لرغبة الإسباني في تدعيم خط دفاعه، بعد إصابة كالوم تشامبرز بقطع في الرباط الصليبي، واقتراب الألماني شكودران موستافي من الرحيل للدوري التركي.

موقع "مانشستر إيفينينج نيوز" أكد ممانعة جوارديولا لهذه الفكرة تماماً، وتمسكه باستمرار ستونز، نظراً للأزمة الدفاعية التي يعاني منها فريقه هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يقاوم بيب جميع محاولات مساعده السابق في الحصول على خدمات ستونز، بالرغم من قوة موقف أرتيتا الذي يتبع لنفس وكيل أعمال مدافع سيتي.

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ستونز عانى من إصابتين في أوتار الركبة خلال الموسم الحالي، مما أثر بشكل كبير على مستواه، حيث لعب 6 مباريات فقط من أصل 12 أثناء جاهزيته بشكل كامل.

وهو ما قد يدفعه للتفكير في الرحيل من أجل الحصول على فرصة اللعب بصفة أساسية، لتواجد مع المنتخب الإنجليزي في يورو 2020، ولكن موقف جوارديولا يظل كما هو برفض التخلي عنه.