أرسنال يؤكد غياب سيبايوس عن مواجهة ليستر سيتي

أنباء غير سارة للمدرب الإسباني أوناي إيمري

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن غياب لاعبه الإسباني أمام ليستر سيتي غداً بالجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

لاعب الوسط المعار من ريال مدريد، تعرض لإصابة خلال مواجهة الفريق مع فيتوريا جيماريش البرتغالي بالدوري الأوروبي الأربعاء الماضي.

الموقع الرسمي لأرسنال كشف عن معاناة اللاعب من مشكلة في أوتار الركبة، وعدم مقدرته على المشاركة ضد ليستر.

وكشف أيضاً عن عدم وجود أي إصابات جديدة أخرى بصفوف الفريق، قبل المواجهة الهامة التي يخوضها المدفعجية على ملعب الثعالب.

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ويدخل الفريق اللندني المباراة وهو في المركز الخامس بجدول البريميرليج بـ17 نقطة، مقابل 23 لليستر صاحب المركز الثالث.

ويمثل اللقاء أهمية كبيرة للمدرب أوناي إيمري، وسط الأنباء المتزايدة حول إقالته من منصبه بحالة الخسارة.