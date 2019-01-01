نيوكاسل يستخدم مدافعه لإقناع جاكا بالرحيل عن أرسنال

المهمة لا تبدو سهلة بسبب الراتب ووجود بعض العروض الأخرى

يحاول ستيف بروس مدرب نادي نيوكاسل يونايتد، الضغط من أجل ضم لاعب الوسط السويسري جرانت جاكا في يناير.

نجم أرسنال تعرض لأزمة قوية في الفترة الأخيرة، بعد تورطه في مشادة مع جماهير الفريق بمواجهة كريستال بالاس التي انتهت بالتعادل 2/2 بالدوري الإنجليزي.

المدرب أوناي إيمري قرر سحب شارة قيادة الفريق من الدولي السويسري، ليصبح مستقبله محل شكوك كبيرة.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت اهتمام نيوكاسل بضم اللاعب كهدف رئيسي بالميركاتو الشتوي.

وأوضحت أن بروس يسعى لاستغلال العلاقة القوية بين مدافع الفريق فابيان شار بجاكا لتسهيل الصفقة.

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الماكبايز يطمح في التوصل لاتفاق مع أرسنال على صفقة إعارة حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء.

ولا تبدو المهمة سهلة على نيوكاسل، بسبب الراتب المرتفع لصاحب الـ27 سنة، بالإضافة لامتلاكه بعض العروض الأخرى بالدوري الإيطالي.