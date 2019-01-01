إيمري يستبعد أوزيل وسوكراتيس من مباراة فرانكفورت

هولدنج يدخل قائمة الفريق بعد غياب طويل

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

قرر أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، استبعاد الثنائي مسعود أوزيل وسوكراتيس باباستاثوبولوس، من مواجهة الفريق أمام أينتراخت فرانكفورت.

أرسنال يستعد للعب ضد نظيره الألماني غداً الخميس، في إطار منافسات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

إيمري قرر عدم الاستعانة بأوزيل وسوكراتيس، واستبعادهما من رحلة الفريق المتوجهة لألمانية لخوض المباراة.

ويأتي ذلك رغم عودة أوزيل مرة أخرى لصفوف الفريق، خلال تعادل المدفعجية مع واتفورد 2/2 الأحد الماضي.

وأما سوكراتيس فربما يأتي استبعاده منطقياً، نظراً للخطأ الفادح الذي ارتكبه بنفس اللقاء ومنحه لواتفورد الهدف الأول.

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وتواجد بقائمة أرسنال الثنائي الشاب بوكايو ساكا وإيميل سميث رو، تمهيداً للحصول على الفرصة خلال المباراة.

ومن المتوقع أن يبدأ كالوم تشامبرز كأساسي على حساب سوكراتيس، بينما يجلس العائد من الإصابة الطويلة روب هولدنج على دكة البدلاء.