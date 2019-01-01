إيمري يتحفظ على الحديث عن مستقبل أوزيل

الشكوك مستمرة حول مستقبل صانع الألعاب الألماني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أبدى أوناي إيمري مدرب أرسنال، تحفظه على مستقبل صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل، وإمكانية رحيله عن الفريق.

أوزيل لم يظهر كثيراً مع أرسنال هذا الموسم، وسط أنباء حول انتقاله للدوري الأمريكي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

إيمري قال عن تلك التكهنات:"أوزيل لاعبنا الآن وهذا فقط ما أريد التفكير فيه بالوقت الحالي".

وأضاف:"سنواصل العمل والتدريبات وبعدها سنتخذ القرار النهائي سواء بالاستمرار أو الرحيل عن أرسنال".

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وتابع:"أحرص دائماً على اختيار أفضل 11 لاعبًا يمكنهم مساعدتنا في كل مباراة فقط".

وتأتي تصريحات إيمري قبل مواجهة أرسنال الليلة مع ستاندرليج البلجيكي، في الجولة الثانية لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.