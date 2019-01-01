إيمري: جاكا لن يلعب أمام ليستر والإدارة لم تشكك في قدراتي

اختبار صعب أمام المدرب الإسباني مع أرسنال في الدوري الإنجليزي

كشف أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، عن تأكد غياب لاعب الوسط السويسري جرانيت جاكا عن صفوف فريقه، بمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي غداً السبت

جاكا تعرض لأزمة قوية في الفترة الأخيرة، بعد هجوم جماهير أرسنال ضده، ورد اللاعب بطريقة غير لائقة بمباراة كريستال بالاس التي انتهت بالتعادل 2/2.

الواقعة تسببت في سحب شارة القيادة من جاكا ومنحها لزميله بيير أوباميانج، ويبدو أنه مازال يتعافى من هذا الموقف.

إيمري قال في المؤتمر الصحفي لمواجهة ليستر:"جاكا لن يلعب، هو يشعر ببعض التحسن ويتدرب بشكل طبيعي، ولكنه أخبرني بعدم استطاعته المشاركة".

اختيار أوباميانج:"شخصية القائد هي العنصر الأساسي في القرار، جاكا كان الأول وأوباميانج بعده في الترتيب لتمتعه بالخبرة والاحترام داخل غرفة الملابس، كما أنه هداف الفريق منذ الموسم الماضي".

مشاركة أوزيل:"يتدرب بشكل جيد جداً ويحاول مساعدة الفريق في هذه المرحلة، هناك إمكانية كبيرة لظهوره غداً".

إصابة سيبايوس:"مشكلة صغيرة في أوتار الركبة ستحرمه من المشاركة ولا توجد أي إصابات أخرى".

الفوز على ليستر:"بدأوا الموسم بشكل قوي جداً ويتمتعون بقدر كبير من الثقة، التحدي في غاية الصعوبة أمامنا ولكن يجب الخروج بالثلاث نقاط".

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الأزمة الدفاعية:"نحن بحاجة للتطوير من أنفسنا في العديد من الجوانب، هناك مشاكل عديدة تواجهنا ومع ذلك لدينا ثقة في التحسن".

الأنباء حول إقالته:"إدارة النادي لم تظهر أي شكوك في قدارتي على قيادة الفريق".

ويلعب أرسنال ضد ليستر وهو في المركز الخامس بـ17 نقطة، بفارق 6 نقاط كاملة عن الثعالب أصحاب المرتبة الثالثة بالدوري الإنجليزي.