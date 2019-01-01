الدوري الإنجليزي الممتاز

إيمري: النتيجة محبطة ولا أفكر في الحديث عن مستقبلي

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الإسباني يعرب عن حزنه لنزيف النقاط على ملعب الإمارات

كشف أوناي إيمري مدرب أرسنال، عن شعوره بالإحباط بعد تعادل فريقه مع ولفرهامبتون 1/1، بالجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

الهدف الأول للمدفعجية جاء عن طريق بيير أيمريك أوباميانج، قبل أن يعادل المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز النتيجة لولفرهامبتون.

إيمري قال عن التعادل:"نتيجة محبطة جداً بالنسبة لنا، حاولنا التسجيل بعد الهدف الأول من أجل اكتساف الثقة".

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وأضاف:"ولفز يلعبون دائماً بهذه الطريقة وفعلوها اليوم أمامنا، ولكن ربما استحقينا أكثر من التعادل".

وعن نزيف النقاط:"بالطبع أشعر بإحباط شديد لخسارة نقاط على ملعبنا أكثر من الموسم الماضي".

الدفاع:"نحن بحاجة للتطور والتحسن بشكل أكبر، ولك علينا أيضاً استغلال الفرص المتاحة أمامنا.

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مستقبله ورد فعل الجماهير:"لدي العديد من التوقعات التي أطالب بنفسي بالوصول لها قبل كل شيء، وعلينا فقط الحديث عن تطوير مستوانا الآن".

مستوى أوزيل:"لعب بطريقة جيدة جداً ونحن سعداء بالشكل الذي ظهر به".

حمل أوباميانج لشارة القيادة:"لقد كان على قدر المسؤولية اليوم ويمكنه ارتداء الشارة في المستقبل".

يذكر أن الفوز وضع أرسنال في المركز الخامس بـ17 نقطة، بفارق 14 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر.

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