أرسنال؟ أوفرمارس: لو رحلت عن أياكس سأجلب دي ليخت لفريقي الجديد

أكد أيضاً أنه سيجلبه معه اذا انضم لنادي جديد الموسم القادم

أكد مارك أوفرمارس المدير الرياضي لنادي أياكس أمستردام الهولندي، أنه يتوقع رحيل المدافع ماتياس دي ليخت عن الفريق في أقرب فرصة ممكنة.

أوفرمارس ارتبط في الفترة الأخيرة بالعودة إلى ناديه السابق أرسنال في منصب إداري، تعويضاً لرحيل الألماني سفين ميسلنتات.

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الهولندي يعتقد أن مهمة أياكس ستكون صعبة جداً في الإبقاء على دي ليخت، نظراً لاهتمام معظم الأندية الكبيرة بضمه.

وقال أوفرمارس:"بالنسبة لي أعتقد أن دي ليخت يمكنه اللعب بأكبر 6 أندية في العالم الآن، لديه القوة العقلية والجسدية للنجاح".

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وأضاف:"اذا عملت في نادي آخر بالطبع سيكون أول من أريد التعاقد معهم بشكل فوري".

وتابع:"أياكس ليس بحاجة للبيع حيث لا نحتاج للأموال ولكني أعلم جيداً أنه سينتقل إلى نادي جديد".

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واستكمل:"اللاعبون يأتون إلى هنا، ولكن بعدها تأتي الأندية مثل ريال مدريد وبرشلونة تتعاقد معهم، مثل ياسبر سيليسين الذي يجلس على دكة بدلاء برشلونة 4 سنوات حتى الآن".

يذكر أن أياكس تخلى مؤخراً عن لاعب وسطه فرينكي دي يونج إلى برشلونة، النادي الذي يطمح في خطف دي ليخت من أنياب يوفنتوس ومانشستر يونايتد.