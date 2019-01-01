دوري أبطال أوروبا

أوباميانج للمدير التنفيذي بدورتموند: دعني وشأني يا أيها المهرج

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بعد اتهامه بالانتقال لأرسنال من أجل المال

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

رد بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، على اتهامات هانز يواخيم فاتسكه المدير التنفيذي لبوروسيا دورتموند الأخيرة، بالانضمام للمدفعجية من أجل المال.

المهاجم الجابوني رحل عن دورتموند خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2018، بعد خلاف شديد مع إدارة النادي الألماني.

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فاتسكه خرج أمس الأربعاء، ليتهكم على مشاركة أوباميانج مع أرسنال بالدوري الأوروبي بعد اختياره المال، بينما يلعب دورتموند بدوري أبطال أوروبا.

وقال أوباميانج رداً عليه في تغريدة على موقع "تويتر":"من الأفضل لك أنني لم أتحدث حتى الآن عن سبب مغادرتي لدورتموند يا سيد فاتسكه".

وأضاف:"يا أيها المهرج.. أتذكر جيداً عندما قلت أنك لن تبيع عثمان ديمبيلي، ولكنك تراجعت فور تلقيك مبلغ 100 مليون يورو".

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وتابع:"أنت أول من اختار المال وقتها لذلك لا تتحدث عن هذا الأمر، دعني وشأني من فضلك".

يذكر أن صاحب الـ30 سنة نجح في تسجيل49 هدفًا وصناعة 12 في 73 مباراة مع أرسنال حتى الآن، ويحظى بانطلاقة مميزة بالفريق اللندني هذا الموسم.  

 

 

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