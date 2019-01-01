أوباميانج للمدير التنفيذي بدورتموند: دعني وشأني يا أيها المهرج

بعد اتهامه بالانتقال لأرسنال من أجل المال

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

رد بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، على اتهامات هانز يواخيم فاتسكه المدير التنفيذي لبوروسيا دورتموند الأخيرة، بالانضمام للمدفعجية من أجل المال.

المهاجم الجابوني رحل عن دورتموند خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2018، بعد خلاف شديد مع إدارة النادي الألماني.

فاتسكه خرج أمس الأربعاء، ليتهكم على مشاركة أوباميانج مع أرسنال بالدوري الأوروبي بعد اختياره المال، بينما يلعب دورتموند بدوري أبطال أوروبا.

وقال أوباميانج رداً عليه في تغريدة على موقع "تويتر":"من الأفضل لك أنني لم أتحدث حتى الآن عن سبب مغادرتي لدورتموند يا سيد فاتسكه".

Better for you I never talk about why I really left Dortmund Mr Watzke you such a clown 🤡 I remember that time you said we never gonna sell Ousmane then you saw more than 100M you were the first to take that money 🤣🤣🤙🏽don’t talk about money please!!! Leave me alone pls 🙏🏽 — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) October 3, 2019

وأضاف:"يا أيها المهرج.. أتذكر جيداً عندما قلت أنك لن تبيع عثمان ديمبيلي، ولكنك تراجعت فور تلقيك مبلغ 100 مليون يورو".

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وتابع:"أنت أول من اختار المال وقتها لذلك لا تتحدث عن هذا الأمر، دعني وشأني من فضلك".

يذكر أن صاحب الـ30 سنة نجح في تسجيل49 هدفًا وصناعة 12 في 73 مباراة مع أرسنال حتى الآن، ويحظى بانطلاقة مميزة بالفريق اللندني هذا الموسم.