أرتيتا: معاناة فبراير طبيعية ومازلنا بحاجة للتحسن

تحدث أيضاً عن إصابة المدافع البوسني سياد كولاسيناك

يعتقد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، أن فريقه يتطور بشكل جيد ويسير نحو الطريق الصحيح، بعد مرور شهرين على قدومه كمدرب للمدفعجية.

أرتيتا أصبح مدرباً لأرسنال بنهاية العام الماضي، بعد رحيل الإسباني أوناي إيمري وفشل المؤقت فريدي ليونبيرج في تحسين النتائج.

الفريق اللندني يستعد لاستضافة أولمبياكوس اليوناني غداً الخميس، في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي، ليبدي أرتيتا انطباعه عن تجربته الجديدة.

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وقال الإسباني:"الفريق يتحسن ويبدو في حالة جيدة ومكان أفضل مما كان عليه، نحاول الحفاظ على الوحدة والجماعية، ومازالت هناك بعض الأشياء التي نسعى لتحسينها".

وعن العطلة الشتوية:"المعاناة تبدأ بشكل طبيعي في شهر فبراير، ولكن بعد التوقف الدولي في مارس الفريق يصبح أكثر حيوية وجاهزية".

تشكيل مباراة أولمبياكوس:"الأمر يتوقف على التدريبات، لدينا العديد من الأهداف هذا الموسم خاصة في أوروبا، ويجب علينا الاستمرار في تحقيق الانتصارات".

إصابة سياد كولاسيناك:"تم عرضه على طبيب متخصص اليوم، لا نشعر بالتفاؤل حيال إصابته، ولكن سننتظر لحين انتهاء الفحوصات".

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الفوز في الذهاب:"شعرت بسعادة كبيرة بسبب النتيجة والأداء بشكل عام باستثناء 10 دقائق منحنا خلالهم الفرصة للخصم بامتلاك الكرة، ولكن لعبنا بشخصية ونجحنا في التسجيل بالنهاية".

يذكر أن أرسنال نجح في الفوز بهدف دون رد بالذهاب على ملعب الفريق اليوناني، لتصبح مهمته سهلة في التأهل لدور الـ16 غداً على ملعب الإمارات.