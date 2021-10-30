أرتيتا يوضح موقفه من تدريب برشلونة: عليهم التغلب على رحيل ميسي!

ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال يوضح موقفه من تدريب برشلونة بعد رحيل ليونيل ميسي ورونالد كومان.

أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني الحالي لنادي آرسنال على صعوبة تدريب برشلونة في الفترة المقبلة في ظل ارتباطه بعقد مع المدفعجية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "سكاي سبورتس"، وأكد خلالها أن النادي الكتالوني يعاني كثيرًا بعد رحيل ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

وقال أرتيتا: "أنا سعيد للغاية في صفوف آرسنال، وأشعر بالامتياز للتواجد هنا، وكل تركيزي على هذا الفريق فقط".

وأضاف عن إمكانية تدريب النادي الكتالوني: "كان هناك الكثير من الأشياء التي تحدث في برشلونة خلال السنوات القليلة الماضية".

وأردف: "عليهم أن يتغلبوا على مواقف مثل رحيل ليونيل ميسي الذي كان اللاعب الأهم لهم لسنوات، وهذا سيتطلب بعض الوقت".

وأنهى كلماته مؤكدًا على أمله بتحسن الأمور في برشلونة لكن في الوقت نفسه على عدم اهتمام بتدريبهم وقال: "أتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام بالنسبة لهم".

جدير بالذكر أن المرشح الأول في الوقت الحالي لتدريب برشلونة هو القائد السابق تشافي هيرنانديز الذي يدرب السد القطري في الوقت الحالي.

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