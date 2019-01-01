أرتيتا ينتقد حكم المباراة ويؤكد خيبة أمله من الهزيمة على يد تشيلسي

تصريحات واقعية..

أعرب مايكل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، عن امتعاضه من حكم مباراة فريقه أمام تشيلسي، مشيرًا إلى أنه غير راضٍ عن النتيجة ويشعر بخيبة أمل كبيرة من الهزيمة على يد البلوز.

وكان حكم المباراة قد رفض منح جورجينو البطاقة الصفراء الثانية وطرده رغم قيامه بشد ماتيو الجندوزي من القميص، في واقعة مثيرة للجدل، وما زاد الطين بلة أن من أعاد تشيلسي للمباراة كان جورجينو بهدفه.

البلوز انتصروا في نهاية المطاف بهدفين مقابل هدف بعدما قلبوا تأخرهم بهدف أوباميانج في آخر 10 دقائق، ولكن رغم الهزيمة، كان أرسنال متماسكًا وفي حالة أفضل إلى حد كبير من المباريات السابقة.

أرتيتا تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "أعتقد أن الأمر متروك لحكم المباراة ولكن بالنسبة لي كان واضحًا للغاية، ولكن هذا ما حدث في النهاية.".

كما أضاف "أشعر بخيبة الأمل جراء النتيجة والطريقة التي منحناهم بها هدفين وتوقيت الهدفين أيضًا. ولكنني سعيد بالأشياء التي رأيتها أيضًا، سعيد بأن الأشياء التي فعلناها في التدريب رأيتها اليوم في الملعب بنجاح.".

"لكنني أشعر بخيبة الأمل من الخسارة، كان علينا أن نحافظ على النتيجة بصورة أفضل مما فعلنا أمام فريق لديه قوة بدنية مثل تشيلسي. الآن علينا أن نتجاوز الأمر."

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"لا أعتقد أن الأمر يتعلق بنقص في التركيز، لقد دافعنا بصورة كبيرة وأعمق مما أحب، لا يمكنني أن أتذكر هجمة خطيرة لتشيلسي قبل هدفيهم، في النهاية عندما نضيع فرصًا فستتم معاقبتنا تمامًا كما حدث."

وغاب جرانيت تشاكا عن المباراة رغم الإشادة الكبيرة التي حظيّ بها من أرتيتا منذ توليه المسؤولية، في الوقت الذي أعلن فيه وكيله عن رغبته في الانتقال إلى هيرتا برلين، أرتيتا بدوره فسر سبب غيابه.

"لقد لعب مباراة جيدة أمام بورنموث حقًا، ولكنه بعد المباراة بدأ يشعر بالمرض، ارتفعت درجة حرارته ولم يشعر بالراحة، لقد كان في السرير خلال آخر يومين وهذا سبب استبعاده من مباراة اليوم."

وأتم عند سؤاله عن إذا ما كان سيغادر ملعب الإمارات، وقال "لا أتمنى أن يحدث ذلك.".