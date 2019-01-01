أرتيتا يشاهد مواجهة أرسنال وإيفرتون من المدرجات

تمهيداً لاستلام وظيفته الجديدة كمدرب للنادي اللندني

يستعد ميكيل أرتيتا مساعد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، للرحيل عن الفريق، عائداً لناديه السابق أرسنال في منصب المدير الفني خلال ساعات.

أرسنال استقر على أرتيتا بعد رحيل الإسباني أوناي إيمري الشهر الماضي، وفشل المدرب المؤقت فريدي ليونبيرج في إثبات نفسه مع الفريق.

لاعب المدفعجية السابق سيوقع على عقد مدته 3 سنوات ونصف، لبداية مشروعه الجديد مع النادي اللندني حتى صيف عام 2023.

تقارير صحفية أكدت أن الإعلان الرسمي عن تدريب أرتيتا لأرسنال، سيكون اليوم الخميس، أو في الساعات الأولى من صباح الغد الجمعة.

وهو ما قد يؤخر ظهوره في المواجهة القادمة لأرسنال أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي، يوم السبت، نظراً لمحاولاته الجارية لتشكيل الجهاز الفني الخاص به بمهمته الجديدة.

وقام صاحب الـ37 سنة صباح اليوم، بتوديع كل العاملين بمانشستر سيتي بخطاب مؤثر بعد المران الصباحي للفريق، متمنياً لهم التوفيق في الفترة القادمة بعد رحيله.

ومن المتوقع مشاهدة أرتيتا لمواجهة إيفرتون من المدرجات بملعب جوديسون بارك، لتكون الأخيرة لليونبيرج بمنصب المدرب المؤقت.

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وقد تشهد المباراة تواجد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب القادم لإيفرتون من المدرجات هو الآخر، قبل استلام وظيفته الجديدة بعد الرحيل عن نابولي.

يذكر أن أرسنال يخوض المواجهة وهو في المركز العاشر بجدول البريميرليج بـ22 نقطة، مقابل 18 لإيفرتون السادس عشر، بفارق شاسع عن ليفربول المتصدر بـ9 نقطة.