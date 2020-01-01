أرتيتا يرفض مقارنة نجم أرسنال الشاب برحيم سترلينج

أرتيتا يشيد بإمكانات صاحب الـ20 عامًا..

أشاد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بقدرات لاعبه الشاب ريس نيلسون، قبل مواجهة شيفيلد يونايتد، التي تجمعهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي.

أرتيتا، متحمس تجاه الإمكانات التي يمتلكها نيلسون، البالغ من العمر 20 عامًا، إلا أنه رفض مقارنته برحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي.

وقال أرتيتا، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا أحبذ مقارنته برحيم سترلينج، لكن يمكنني القول بإن ريس لديه القدرة على فعل ما يريد".

المدرب الإسباني، أضاف: "إذا أراد أن يفعل ذلك، ويتعلم ويتحدى نفسه، ففي مقدوره أن يصبح في القمة، ومن لاعبي النخبة لهذا النادي".

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وتابع: "أعرف ريس؛ لأنني دربته عندما كان عمره 16 عامًا، لقد لفت انتباهي على الفور، فهو صغير ومستعد للتعلم ويحب اللعبة".

واستدرك: "لكنني أعتقد أنه كان مرتبكًا قليلاً في السنوات القليلة الماضية، حول الطريق الذي يجب أن يسلكه، وبعض القرارات التي اتخذها".

وأوضح: "لقد كان جيدًا في صغره، حيث كل شيء سهل بالنسبة له، فأنت لديك الكثير من العادات ثم عليك استبدالها في وقت ما بأخرى، ولقد قام بذلك بسرعة كبيرة، أكثر مما كنت أتوقع، ولهذا السبب تمكن من اللعب".

وأردف: "أعتقد أنا جميعًا عانينا من الارتباك في مرحلة ما من مسيرتنا، حتى عندما تقوم بعمل جيد والناس تتحدث عنك، تميل إلى الاسترخاء، وتنظر إلى الصورة من جانبها المظلم قليلاً".

وأكد: "أعتقد أن صورته واضحة جدًا الآن، حول ما يريده، وما نريده منه، أنا أثق فيه".

ويحتل أرسنال، المركز العاشر، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 28 نقطة.