أرتيتا: لا أريد رحيل جاكا والتعافي من الإصابات أهم من الانتقالات بالنسبة لي

المؤتمر الصحفي لمدرب أرسنال قبل مباراة ليدز

كشف ميكيل، أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال أنه لا يرغب في رحيل جرانيت جاكا، قائد الفريق السابق خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، مشيراً إلى أنه لا يفكر في الانتقالات بقدر ما يفكر في إصابات لاعبي الفريق.

ويستعد أرسنال، لمواجهة ليدز يونايتد مساء الإثنين القادم في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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واستطاع أرتيتا أن يحقق فوزه الأول مع الجانرز، بالأمس على حساب مانشستر يونايتد بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ 21 من البريميرليج.

وقال المدرب الإسباني، في المؤتمر الصحفي اليوم، لمباراة ليدز القادمة: "لقد كان أمراً إيجابياً أن أحقق مع الفريق الفوز الأول، لقد كنا نرغب في بداية العام الجديد بأجواء مختلفة، حقاً كنت سعيد بالفوز والأداء".

وواصل: "حالياً لدينا الكثير من الإصابات، لا يوجد قدرة على المداورة بين اللاعبين بالشكل المطلوب، لقد كنت خائفاً بالأمس من الإصابات، ولكني أعتقد أن كل فرق الدوري حالياً في نفس موقفنا، أمامنا الآن بضعة أيام للتعافي قبل المباراة القادمة".

وعند سؤاله عن رأيه في الشوط الأول أمام الشياطين، قال أرتيتا: "هذا أقل ما نتوقعه من الفريق، ولكن هناك العديد من الأمور التي أريد تحسينها، ولكن رؤية هذا التغيير في وقت قصير يشجعني ويحمسني".

وعن أداء أوزيل في مباراة الأمس قال أرتيتا: "لم أتابع الإحصائيات الرقمية بعد، ولكن بالنظر لما قام به بالأمس سأصدق أنه قام بجري 11.5 كيلومتر في اللقاء".

وأضاف: "بالفعل تحدثت معه ليعمل بشكل جدي أكبر، ولكن ليس بشكل فردي بل تحدث مع كافة اللاعبين وأخبرتهم ماذا أنتظر منهم".

وحول علاقة جاكا مع الفريق وما الذي تغير معه قال المدرب: "أجريت محادثة معه، كنت أرغب في فهم مشاعره، ولماذا يشعر بأن الفريق ليس المكان المناسب ليواصل به مسيرته، لقد أعطيت له وجهة نظري وأخبرته بأنني سأدعمه".

وتابع: "كنت أريد أن يحصل على دعم من زملائه في الفريق، نحن بحاجة إليه وأعتقد إذا تمكنا من هذا الجماهير ستتعامل مع الأمر بإيجابية، لقد تابعته في الفترة الماضية سيكون لاعب ذو أهمية للفريق".

وعن إمكانيه رحيل اللاعب السويسري لصفوف هيرتا برلين: "من وجهة نظري لا أريده أن يغادر، لقد أخبرته وأخبرت الإدارة بأنني لا أريده أن يرحل".

ويحتل حالياً أرسنال المركز العاشر من ترتيب البريميرليج برصيد 27 نقطة، وبفارق ونقطتين عن المركز الثامن.

وتحدث المدرب، عن سوق الانتقالات الشتوية بالنسبة للفريق وقال: "سنحاول متابعة أهدافنا التي ستعزز الفريق خلال سوق الانتقالات، واجبي هو إبداء الرأي في الأمور التي نستطيع تحسينها".

وأكمل: "في الوقت الحالي لدينا نقص في الخط الخلفي بإصابة تشامبرز والتي غيرت خططنا، ولكن لن نستطيع القيام بالكثير من الأمور، ما يشغلني حالياً هو تعافي اللاعبين من الإصابات ومحاولة تحسين أداء اللاعبين الموجودين معنا، أهم من التعاقدات، ولكن إذا ظهر أمر إضافي وكنا نعتقد أنه الخيار الصحيح سنقوم به على الفور".

وفي سياق متصل، قال أرتيتا عن الأنباء التي أفادت إمكانية رحيل أوباماينج: "أنا لا أفكر حتى في إمكانية رحيل أوباماينج، أنا أريده هنا

وعن عودة إدي نكيتياه لاعب الفريق المعار إلى ليدز يونايتد، قال أرتيتا: "سأجلس مع القسم المختص بالإعارات في النادي، لمناقشة أفضل الطرق لتطوير اللاعب، أعتقد أن الأجواء التي كان فيها حسنته بنسبة 100%".

وتابع: "لقد شارك لبضعة دقائق، وهذا ليس القدر الذي نريده، ولكنه يمتلك إمكانيات لا تصدق، علينا أن نتخذ قرارً جيداً وليس لأربعة أشهر قادمة فقط بل لبقية حياته المهنية".

وأكمل: "سنجلس معه لنستمع له ونعرف ماذا يريد لأن هذا أمراً هاماً للغاية واتخذا القرار الصحيح، سنحصل على كل الإجابات قريباً".

وعن إصابة تشامبرز قال صاحب الـ 37 عاماً: "إنه يتواجد الآن في لندن ويخضع لعملية جراحية، سنعلم المزيد عن إصابته بنهاية اليوم عندما يخرج، أنا لا أعلم طبيعة إصابته ولكننا سنستمع للطبيب بعد العملية الجراحية".

وعن مباراة الغد قال أرتيتا: "بطولة كأس الاتحاد مهمة بالنسبة للنادي، يجب أن نأخذها على محمل الجد، سنعمل على التأهل للجولة التالية".

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وواصل: "ليدز لديه مدرب رائع وهو بيلسا إنه يجعل اللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم ويقاتلون في الملعب ولا يستسلمون أبدأ في أي مباراة في رأي أنه أحد أنجح المدربين حالياً، أتوقع أن يتأهل ليدز للبريميرليج الموسم القادم، بسبب الطريقة التي يلعبون بها، أنا اعلم مدى صعوبة اللعب ضدهم لقد تابعت مدربهم منذ فترة طويلة".