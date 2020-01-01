أرتيتا: فخور بأرسنال والجميع قاتل للنهاية

ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال يعرف عن سعادته بأداء فريقه في مواجهة الأمس أمام نظيره تشيلسي.

أعرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن سعادته بالأداء الذي قدمه فريقه في مباراة الأمس أمام تشيلسي ضمن لقاءات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي .

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أرتيتا عقب انتهاء المباراة وأكد خلالها أن ظهور تلك الروح في اللعب والفريق يلعب دون ديفيد لويز بسبب الطرد يبعث بالكثير من الرسائل.

وقال أرتيتا: "أنا أشعر بالكثير من الفخر بما قدمه الفريق، لقد أظهرنا شخصية وروح وقاتلنا حتى النهاية، لقد أخبرتهم أن الأخطاء واردة في كرة القدم، وعندما يحصل أحدنا على بطاقة حمراء يجب على الجميع أن يلعب من أجله".

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وأضاف: "بوجود كل هؤلاء الشباب في الملعب كان ظهور ذلك النوع من القيادة والرغبة مفاجأة بالنسبة لي، لقد كانت تجربة عظيمة للغاية".

وأكمل: "مارتينيلي نجح في تعويض غياب أوباميانج، ليلس هو فقط فلاكازيت لعب مباراة جيدة للغاية حتى لو لم يسجل ونيكو، الجميع قاتل بضراوة".

وأنهى تصريحاته: "يجب أن نأخذ تلك النتيجة بشكل جيد ونستفيد منها، من هنا يجب أن نتحرك لمستوى آخر، لكنني لن أسمح لذلك أن يمنحنا شعورًا زائفًا بالتفوق".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس كان قد شهد تعادل أرسنال في الدقيقة الـ 87 من عمر اللقاء بعدنما تقدم تشيلسي بهدف ثاني في نهاية اللقاء عن طريق أزبيليكويتا.