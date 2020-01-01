أرتيتا: سنتعاقد مع لاعب أو اثنين وإصابة موستافي لا تبدو مطمئنة

أرتيتا يتحدث عن الميركاتو وإصابة موستافي وعودة أوباميانج..

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، أن ناديه يعمل على جلب لاعب أو اثنين خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

أرسنال، حقق الفوز على مضيفه بورنموث، بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال أرتيتا، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لدينا موقف واضح حول ما نريده في سوق الانتقالات، وإذا تمكنا من فعل ما نريد، فسيكون أمرًا جيدًا".

المدرب الإسباني، أضاف: "نحن لسنا خارج السوق، النادي يحاول استقطاب لاعب أو اثنين، وفقًا لإمكانياتنا".

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وشهدت مباراة أرسنال وبورنموث إصابة شكودران موستافي، عقب التحامه في كرة مشتركة مع حارس فريقه إيميليانو مارتينيز، ليخرج المدافع الألماني محمولاً على الناقلة في لقطة توضح مدى إصابته، ليحل روب هولدينج بديلاُ له.

وبسؤال أرتيتا عن إصابة موستافي، أجاب: "يتعين علينا تقييم إصابته أولاً، ولكن عادة لا تُبشر هذه الإصابات بالخير".

وواصل: "سباق الكأس؟ لقد قطعنا خطوة أخرى نحو ويمبلي، وهو شيء رائع، أريد الفوز بهذه البطولة كمدرب".

وتطرق أرتيتا للحديث عن لاعبيه، موضحًا: "ما يعجبني في ساكا، أنه لاعب متواضع، وهو مستعد لتعلم أسس الدفاع".

وأتم: "أرغب في استعادة خدمات أوباميانج بنسبة 100%، لا أستطيع الانتظار حتى يعود من الإيقاف".

يذكر أن، أوباميانج تعرض للإيقاف لثلاث مباريات بعد تدخله العنيف على ماكس ماير، نجم كريستال بالاس في وقت سابق من هذا الشهر.