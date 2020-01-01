أرتيتا يتجاهل الحديث عن تجديد عقد النني

تألق كبير للمصري هذا الموسم

تحدث مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا في المؤتمر الصحفي للقاء مولده بالدوري الأوروبي عن تألق محمد النني وتأثيره على تمديد عقد اللاعب المنتهي في 2022.

ومنذ عودة الدولي المصري من الإعارة في تركيا مع بشكتاش الموسم الماضي وهو يلعب كأساسي مع المدفعجية، وأصبح عنصراً هاماً في خطط المدير الفني.

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وقال أرتيتا: "لنتعامل مع الأمر خطوة بخطوة من فضلكم، أنا سعيد للغاية باللاعب وأتمنى أن يستمر على هذا الأداء الموسم بأكمله".

وأضاف: "أعتقد أنه يتفاعل جيداً مع التحديات التي نضعها أمامه، التحدي الأكبر كان مع عودته من الإعارة ودخوله في الفريق من جديد".

وختم: "أعتقد أن الجميع يرى ما هو قادر على تقديمه، أنا سعيد للغاية بمستواه وما يضيفه للفريق".

وسبق وأشاد أرتيتا في توقيت سابق هذا الأسبوع بنجمه المصري بعد العرض القوي في مباراة مانشستر يونايتد والانتصار في "أولد ترافورد".

ويستضيف آرسنال مولده النرويجي مساء اليوم الخميس لحساب الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.