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مانشستر سيتي يمنع أرتيتا من تدريب نيوكاسل

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Getty Images
من يخلف بينيتيز؟
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن ميكيل أرتيتا، مساعد بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، أصبح من أبرز المرشحين لتدريب نيوكاسل الموسم المقبل.

وأعلن نيوكاسل أن مدربه رافائيل بينيتيز لن يكمل مهتمه مع الفريق بعد انتهاء عقده في الثلاثين من يونيو الجاري، وذلك بعد فشل مفاوضات التجديد.

وذكرت "إكسبريس" أن أرتيتا دخل دائرة اهتمام إدارة نيوكاسل، متفوقاً حتى على كلاوديو رانييري، مدرب فولهام وليستر سيتي الأسبق.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة سيتي ستمانع رحيل أرتيتا إلى نيوكاس لكونه في نظرها المرشح لخلافة جوارديولا بعد انتهاء عقده في 2020.

اختيارات المحررين

وضمت قائمة المرشحين للمنصب، بحسب الصحافة، باتريك فييرا، مدرب نيس، وستيفن جيرارد، المدير الفني لرينجرز.

وكان أرتيتا من المرشحين لتدريب أرسنال في بداية الموسم الماضي خلفاً لأرسين فينجر، ولكن الاختيار وقع على أوناي إيمري بنهاية المطاف.

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