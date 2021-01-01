أرتيتا: افتقدنا الجودة أمام مانشستر سيتي ولدينا نهائي يوم الخميس

أبرز ما جاء في تصريحات ميكيل أرتيتا بعد الخسارة من مانشستر سيتي

قال المدير الفني لنادي آرسنال ميكيل أرتيتا إن فريقه افتقد للجودة أمام مانشستر سيتي اليوم، لذلك لم ينجحوا في الرد على الهدف المبكر الذي سجله لاعبو الفريق الضيف.

وحسم مانشستر سيتي مواجهته أمام آرسنال بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإمارات في قمة منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي بذلك واصل سلسلة انتصاراته في البريميرليج، كما واصل السير بخطوات ثابتة نحو التتويج باللقب، ولكن آرسنال فشل في استغلال تعثر توتنهام والارتقاء إلى مركزه.

وعقب المباراة قال أرتيتا متحدثًا إلى قناة سكاي سبورتس: "عندما استقبلنا الهدف الأول بعد دقيقتين فقط، واجهنا موقفًا صعبًا، كان الأمر صعبًا خاصة مع التشكيل واللاعبين الذين يستخدمونهم والجودة التي لديهم"

وأضاف: "لقد كانوا مرتاحين حقًا، بعد ذلك كان رد فعل الفريق جيدًا بصورة مرضية بالنسبة لي، لقد عدنا للمباراة وصنعنا الفرص لكننا افتقدنا للجودة من أجل تحويلها إلى أهداف"

وتابع: "لقد ارتكبنا خطأ ما، لم نلعب بشكل جيد في الدقائق العشر الأولى، إنها عرضية ولا يستطيع رحيم سترلينج التعامل مع الكرة هناك بشكل نظري، لا يمكنك استقبال هذا الهدف خاصة في مباراة أمام خصم يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم"

وأردف: "لقد كان شيئًا تكتيكيًا بالنسبة لهم، كنا مستعدين له لكننا لم نتعامل معه بشكل جيد فيما يخص قراءة اللعبة، لقد حصلنا على القوة والثقة وكنا جيدين حقًا في التعامل مع الكرة أيضًا"

وأكد: "وجدنا مساحات جيدة ولكن عندما كنا نصل إلى الثلث الأخير لم نقم بالتمريرة الصحيحة والتي تقودنا لتسجيل هدف، حاولنا استخدام بعض نقاط الضعف التي اعتقدنا أنه يمكننا استغلالها، ولكن ليس لديهم الكثير منها"

وحول مانشستر سيتي قال: "هم فريق متقدم ولديهم عقلية الفوز، اليوم لعبوا بشكل مختلف قليلاً ولكن داخل تلك المنظومة يمكنهم فعل الكثير من الأشياء الإيجابية والمختلفة".

وحول مواجهة الدوري الأوروبي قال: "لدينا نهائي يوم الخميس لأننا نريد الاستمرار في منافسات الدوري الأوروبي، علينا أن ننام ونأكل ونفكر في المباراة سريعًا، لن يكون لدينا وقت للتدريب لأننا سنسافر إلى اليونان مباشرة".

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يذكر أن آرسنال يحتل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه صحح أوضاعه بصورة واضحة في الآونة الأخيرة بعد بداية صعبة للغاية عانى فيها مع مراكز الهبوط في بداية الموسم.