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تحدث آرتور ميلو، لاعب وسط سانتوس، عن الاحترافية الفائقة التي يتمتع بها كريستيانو رونالدو، كاشفًا عن الروح التنافسية الشرسة التي تجمع النجم البرتغالي مع ليونيل ميسي ونيمار. وبعدما تقاسم غرفة الملابس مع النجوم الثلاثة خلال مسيرته، وصف اللاعب البرازيلي زميله السابق في يوفنتوس بأنه «روبوت» لا يكلّ.

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كشف آرتور تفاصيل الانضباط اليومي الذي لا يُضاهى لدى رونالدو، موضحًا ما يجمعه مع ميسي ونيمار. فبعد بروزه في غريميو، خاض 60 مباراة إلى جانب ميسي في برشلونة بين عامي 2018 و2020، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية شملت ميراليم بيانيتش. وبعد موسم واحد مع رونالدو الذي انضم مقابل 100 مليون يورو، لحق بزميله في المنتخب نيمار في سانتوس عام 2026.

عقلية الفوز التي لا مثيل لها تجمع الثلاثي

وبصفته واحدًا من قلة نادرة من اللاعبين الذين لعبوا إلى جانب الأساطير الثلاثة، قارن آرتور بين شخصياتهم المتباينة خلال ظهوره في برنامج Bola da Vez على شبكة ESPN، وسلّط الضوء على هوسهم المشترك بالفوز.

وفي شرحه لما يميز هؤلاء النجوم، قال لاعب الوسط: «هناك سمة يمتلكها الثلاثة جميعًا. أحدهم أكثر هدوءًا، والآخر أكثر مرحًا، لكن الثلاثة يتشاركون الصفة ذاتها: إنهم فائزون بالفطرة، ولا يقبلون أداء الأمور بنصف جهد أو بشكل سيئ. إذا كانوا سيفعلون شيئًا، فإنهم يفعلونه من أجل الفوز، ويقدمون أفضل ما لديهم، تلك هي الروح التنافسية. وهذه الروح التنافسية لدى الثلاثة مذهلة، قد يكون الأمر مجرد لعبة "زوجي أم فردي"، وإذا خسر أحدهم يجنّ جنونه ويقول "لنُعِدها مرة أخرى"، وهذا ما لفت انتباهي. لكي يفوزوا بهذا القدر، لا بد أن لديهم شيئًا مختلفًا. بالطبع يمتلكون صفات أخرى، لكن هذه الروح التنافسية كفيلة بأن تُفسد صداقة».

عادات تكشف معايير صارمة

وبعدما قضى موسم 2020-21 مع رونالدو قبل عودة المهاجم إلى مانشستر يونايتد، قارن آرتور خلال البرنامج بين سلوكياتهم اليومية في غرفة الملابس، مستذكرًا: «ميسي أكثر هدوءًا في غرفة الملابس، شخص أكثر تحفظًا، لن يأتي حاملًا مكبر صوت ويمزح مع الجميع. أما نيمار فهو على النقيض تمامًا: عندما يصل، يعرف الجميع أنه موجود، يمازح هذا ويمازح ذاك».

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ووصف آرثر رونالدو مازحًا بأنه الأكثر «إزعاجًا» بين الثلاثي، مستعيدًا موقفًا في المطعم يجسد معاييره الصارمة: «كريستيانو أيضًا هكذا، يمزح مع الجميع ويحب البرازيليين. كنت أجلس بجانبه في المطعم وأنا لا أزال صغيرًا، وكان طبقي يحتوي على سلطة الفواكه تلك والمعكرونة واللحم والبطاطس. كان ينظر إليه ويقول: "يا صديقي، هذا ليس جيدًا"، ثم ينظر إلى طبقه حيث الأرز البني والدجاج، وكل شيء بالكميات المثالية. لكنه لم يكن يقول ذلك ليضايقني، بل لأنه أراد مساعدتي، لذا كانت تجربة رائعة حقًا معه، لأنه كان قدوة، وبمستوى من الاحترافية لم أرَ مثله قط. يلقبونه بالروبوت لأنه روبوت حقًا».

لمّ الشمل يضع دروس أوروبا في المقدمة

وبعدما انضم إلى سانتوس بدعوة من نيمار إثر إتمام المفاوضات والفحوصات الطبية، يطمح آرتور الآن إلى نقل تلك المعايير الأوروبية إلى الملاعب في البرازيل. وبعد لمّ شمله مع مواطنه على مستوى الأندية، يضيف لاعب الوسط هدوءًا حيويًا خلال المرحلة الختامية من الموسم المحلي. وسيكون الحفاظ على تلك العقلية المتطلبة إلى جانب نيمار أمرًا حاسمًا في الوقت الذي يستعد فيه سانتوس للمنافسة على مراكز أعلى في 2027.