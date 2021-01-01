أرتور: ميسي أم رونالدو؟ اختار كريستيانو لأننا نلعب سويًا!

أرتور ميلو نجم برشلونة السابق ويوفنتوس الحالي يكشف عن لاعبه المفضل بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي!

كشف أرتور ميلو نجم برشلونة السابق ويوفنتوس الحالي عن تفاصيل خاصة بالثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي داخل وخارج الملعب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أرتور، وأكد خلالها أن اللعب مع الثنائي خلال السنوات الماضية كان من حسن حظه!

وقال أرتور: "كل لاعب منهما قائد بطريقته الخاصة، ميسي يعبر عن نفسه بالإيماءات، ولا يهم ماذا يعتقد الجميع، فداخل الملعب دائمًا يريد الفوز والتسجيل".

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وأضاف: "رونالدو شخص يعبر عن نفسه بشكل أكبر من ميسي، عن طريق كلماته وإشاراته وبشكل واضح عندما تصل له الكرة يريد دائمًا تسجيل الأهداف".

وأكمل: "في غرف الملابس هو شخص يحب اتخاذ المبادرات، وينسجم جيدًا مع كل شخص هناك، ويتحدث مع الجميع، وعلاقتي به جيدة".

وأنهى تصريحاته ضاحكًا: "الأمر في منتهى الصعوبة أن أختار بينهما، فكلاهما يستطيع تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة، لكنني سأختار رونالدو لأننا نلعب سويًا".

جدير بالذكر أن أرتور كان قد انضم لصفوف يوفنتوس قادمًا من برشلونة في نهاية الموسم الماضي في صفقة تسببت في الكثير من الجدل.