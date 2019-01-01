أرتور ماس يرشح جوارديولا لرئاسة حكومة كتالونيا

أرتور ماس رئيس حكومة كتالونيا السابق يرشح المدرب بيب جوارديولا ليتولى رئاسة الحكومة الكتالونية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

رشح أرتور ماس رئيس حكومة كتالونيا السابق المدرب بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي ليتولى رئاسة حكومة إقليم كتالونيا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل كونفيدنشال"، والتي أكدت أن بيب جوارديولا هو المرشح الأول للمنصب في رأس ماس خلال الوقت الحالي.

وكان أرتور ماس قد قال في تصريحات صحفية نقلتها الصحيفة: "أفكر في مرشح ما برأسي، هو لا يملك الكثير من الخبرة في المجال السياسي لكن ما يحدث في الوقت الحالي لن يتوقف حتى ينتهي القمع ويتم احترام رغبات الجميع".

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ويملك بيب جوارديولا عقدًا في الوقت الحالي رفقة فريق مانشستر سيتي لن ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أنه لن يكون متفرغًا للتواجد في كتالونيا بنفس الوقت.

وكان جوارديولا قد عبر عن موقفه من قبل حول الأحداث الحالية وقال: "أوروبا يجب أن تتدخل لحل الأزمة الحالية، وصلنا لمرحلة لا يثق فيها من هم في إسبانيا في نظرائهم بكتالونيا والعكس صحيح، يجب أن نجلس ونتحدث مهما كانت المشكلة لكنني دومًا سأكون في صف حقوق الإنسان".

جدير بالذكر أن أحداث العنف في إقليم كتالونيا مستمرة منذ حوالي أسبوع بسبب الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة بعد إصدار المحكمة العليا أحكامًا بالسجن في حق قادة الاستفتاء الذي أقيم قبل عامين حول الاستقلال.