أرتور: أعتذر عن حضوري حفل نيمار ولا أعرف علاقته بريال مدريد

أرتور ميلو نجم وسط ملعب فريق برشلونة يعتذر عن حضوره حفل مواطنه البرازيلي نيمار دا سيلفا، ويؤكد أنه لا يملك معلومات عن انتقاله لريال مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أبدى اللاعب البرازيلي الشاب أرتور ميلو نجم وسط ملعب فريق برشلونة المنضم للنادي الكتالوني مطلع الموسم الجاري قادمًا من جريميو اعتذاره عن حضوره حفل مواطنه نيمار الأخير الذي أقيم في باريس.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة برشلونة بالغد أمام نظيره ليون ضمن لقاءات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال أرتور: "هناك ما هو صحيح وما هو خاطئ، وأنا متواضع كفاية لأدرك مسؤولياتي، لقد كنت مخطئًا، لقد تحدثت مع زملائه وفريق العمل واعتذرت لهم".

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وأضاف: "الفريق كله ساعدني في الفترة الماضية على كل المستويات سواء الاحترافية أو الشخصية، لذلك أحاول أن أرد الجميل لهم وأضع كل تركيزي معهم حاليًا".

وعن وضع نيمار الحالي في باريس سان جيرمان وارتباطه بريال مدريد قال: "عليكم أن تسألوه هو عن ذلك، هذه أمور يجب أن يناقشها مع عائلته، أنا مجرد صديقه وأتمنى له الأفضل دائمًا، لكنني لا أعرف ما الذي يخطط له سواء كان سيبق مع باريس سان جيرمان أو سيغير فريقه".

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جدير بالذكر أن أرتور كان قد عاد لتوه من إصابة مع برشلونة في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا الأخير ليضيف ثقلًا كبيرًا لمنتصف ملعب الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة.