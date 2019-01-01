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أرتور: أشعر بحرية أكبر في البرازيل عن برشلونة

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MICHAL CIZEK/AFP/Getty
تعرف على تصريحات أرتور حول الفارق بين برشلونة والبرازيل

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد أرتور ميلو، لاعب البرازيل، شعوره بالحرية أكبر مع المنتخب عن برشلونة الإسباني وراحته للعمل تحت قيادة تيتي.

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أرتور صنع هدفين فقط خلال الموسم الجاري مع برشلونة في جميع المناسبات.

وقال صاحب الـ 22 عامًا في تصريحات صحفية: "هناك عدة اختلافات بين دوري في برشلونة والمنتخب البرازيلي، فتحت قيادة تيتي أشعر بحرية أكبر".

وتابع: "في برشلونة أشارك في بناء الهجمة بشكل متأخر نسبيًا بينما مع البرازيل أعود للخلف وأقوم بتوزيع الكرة وهذا يناسبني أكثر".

لاعب جيريمو السابق أوضح أنّه يشعر بحرية أكبر في البرازيل ومع النادي الكتالوني لا يتحرك بسلاسة بين الخطوط لمساعدة المهاجمين.

واختتم: "أحاول تقديم أفضل ما لدي ومساعدة الفريق وهدفي خلال هذه المرحلة تقديم الدعم للبرازيل لأجل التتويج بكوبا أمريكا".

جدير بالذكر أنّ أرتور ضمن قائمة البرازيل المشاركة في كوبا أمريكا.

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