أربيلوا ردًا على بيكيه: نحن أفضل فريق في العالم

تعرف على رد فعل أربيلوا على تصريحات بيكيه بشأن ريال مدريد

رد ألفارو أربيلوا، مدافع ريال مدريد السابق، على تصريحات جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة، والتي سخر فيها الأخير من انتقاد البلانكوس للتحكيم.

بيكيه صرّح بعد مباراة ليون أنّ ريال مدريد يتحجج بالتحكيم حينما يخسر سواء في كرة القدم أو السلة، ومن الجيد أنّ الملكي لا يلعب رياضة أخرى وإلا هاجم التحكيم أيضًا.

ونشر أربيلوا صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" بمناسبة مرور 1000 يوم على حصد ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال لاعب ليفربول السابق: "1000 يوم على التتويج بدوري أبطال أوروبا، 100 عام ونحن الأفضل في العالم، هل يهم الحديث عن رياضات أخرى؟".

جدير بالذكر أنّ أربيلوا حقق بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين في 2014 و2016 رفقة ريال مدريد.