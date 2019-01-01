بعد أربعة أعوام - تاعرابت يلعب المباراة الأولى مع بنفيكا

النجم المغربي يبدأ مشواره مع نسور بنفيكا متأخراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

شهدت مباراة بنفيكا مع تونديلا ضمن منافسات الدوري البرتغالي مساء السبت مشاركة المغربي عادل تاعرابت للمرة الأولى مع فريقه منذ انضمامه في 2015.

وضم الفريق البرتغالي تاعرابت من كوينز بارك رينجرز ولكن لم يلعب أي مباراة وانتقل معاراً إلى جنوى بالسيري آ لمدة 18 شهراً.

وشارك تاعرابت مع بنفيكا كبديل بالدقيقة 71 في الانتصار على تونديلا بهدف مقابل لا شيء ليواصل بنفيكا صراعه على صدارة البطولة مع بورتو.

كوفاتش: لا مفر الآن من الفوز على بوروسيا دورتموند

أنباء سارة للجزائر 🇩🇿 حول إصابة نجم لوهافر الفرنسي 👇https://t.co/HcdDn8CtZH pic.twitter.com/wPbinzBqaz — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 31, 2019

إيمري يفسر غياب لاعبي أرسنال عن إنجلترا

وعلق برونو لاجي، مدرب بنفيكا، على عودة تاعرابت في تصريحات نقلتها "ديلي ميل": "بدأ الموسم في الفريق الثاني ولم أكن أعرفه، وفقط أسمع قصص عن ماضيه".

وأكمل: "ولكن رأيت لاعباً يتدرب جيداً وكان يجب أن أعطيه الفرصة والجميع يستحق هذا".

ويملك المغربي مشواراً حافلاً في الملاعب الأوروبية شهد لعبه مع أندية بحجم ميلان، توتنهام، وفولهام.