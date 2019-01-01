أرباح سوسييداد مرشحة للزيادة في صفقة جريزمان

قضية الأتلتي قد تأتي بالمزيد من الأموال للروخيبلانكوس ولسوسييداد أيضاً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أنهى برشلونة أخيراً صفقته المنتظرة بالتعاقد مع أنتوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو هم قيمة شرطه الجزائي.

أتلتيكو ليس المستفيد الوحيد مادياً هنا، حيث سينال ناديه السابق ريال سوسييداد مبلغ 24 مليون يورو من تلك الصفقة.

يأتي ذلك بفضل امتلاك سوسييداد لنسبة 20% من قيمة الانتقال التالي، كجزء من الصفقة التي نقلته إلى أتلتيكو مقابل 30 مليون يورو في 2014.

هذا المبلغ يظل قابلاً للزيادة إلى 32 مليون يورو، حيث ينوي أتلتيكو ملاحقة برشلونة قضائياً بشأن تلك الصفقة.

ويعتبر أتلتيكو أن برشلونة اتفق مع جريزمان في مارس الماضي، وقبل انخفاض الشرط الجزائي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون فقط في الأول من يوليو.