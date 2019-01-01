رسميًا | آرسنال يستبعد مخيتاريان من نهائي الدوري الأوروبي

النادي لن يُغامر بلاعبه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن آرسنال رسميًا استبعاد نجمه هنريك مخيتاريان من قائمة الفريق المسافرة إلى أذربيجان لخوض نهائي الدوري الأوروبي أمام تشيلسي، وذلك لأسباب تتعلق بسلامته وأمنه لوجود خلافات سياسية بين بلاده أرمينيا وأذربيجان.

ورغم الضمانات التي قدمها السفير الأذربيجاني في المملكة المتحدة لآرسنال ومخيتاريان، إلا أن الطرفين لم يقتنعا كما يبدو وقررا عدم المغامرة.

أذربيجان تتعهد بضمان سلامة مخيتاريان خلال نهائي الدوري الأوروبي

وجاء الإعلان ببيان صدر على الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي وجاء فيه "نحن محبطون جدًا لنُعلن أن هنريك مخيتاريان لن يسافر مع الفريق لنهائي الدوري الأوروبي أمام تشيلسي".

"لقد قيمنا بدقة كل الخيارات الممكنة لجعل ميكي جزءً من الفريق، لكن بعد نقاش هذا مع ميكي وعائلته قررنا بشكل جماعي ألا يُسافر مع الفريق. لقد راسلنا ويفا لنوضح له مدى قلقنا بخصوص هذا الوضع، ميكي كان لاعبًا مهمًا في تأهلنا للنهائي ولذا يُعد غيابه خسارة كبيرة لنا كفريق".

"نحن أيضًا نشعر بالسوء والحزن لأن اللاعب سيفقد فرصة اللعب في نهائي أوروبي كبير نتيجة وضع مثل هذا، إذ أنه شيء نادر الحدوث في كرة القدم".

وأخيرًا أوضح النادي أن اللاعب الأرميني سيتواجد في تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة البلوز حتى السفر إلى مدينة باكو.