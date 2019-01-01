أديبايور ينقذ باشاك شهير من الهزيمة أمام قيصري سبور

النجم التوجولي يحفظ ماء وجه متصدر الدوري التركي وينقذه من الهزيمة

فيسبوك تويتر محمد عماد

سقط فريق إسطنبول باشاك شهير في فخ التعادل أمام مضيفه قيصري سبور، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب قيصر أتاتورك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري التركي والتي انتهت بهدف لكل فريق.

افتتح أصحاب الأرض أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة والعشرين عن طريق اللاعب شاميل شيناز، لينتهي الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء لقيصري سبور.

أوزيل يدعو أدروغان لحضور زفافه بصفته اشبين العريس

حاول الفريق الضيف إدراك التعادل طوال الشوط الثاني، إلا أن دفاع قيصري سبور كان بالمرصاد حتى الدقيقة الثامنة والتسعين، عندما أدرك اللاعب التوجولي إيمانويل أديبايور التعادل لفريقه من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع إسطنبول باشاك شهير رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول ترتيب فرق الدوري التركي بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه جلطه سراي، قبل خوض الأخير لمباراته هذه الجولة.

بينما يحتل فريق قيصري سبور المركز الثاني عشر في جدول ترتيب فرق الدوري، بعد أن رفع رصيده إلى ثلاث وثلاثين نقطة.