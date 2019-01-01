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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

أديبايور: مورينيو كاد يقتل رونالدو بسبب فرصة رغم تسجيله لهاتريك

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Getty Images
إيمانويل أديبايور نجم فريق ريال مدريد السابق يروي أن جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق للملكي كان يهتم بكل فرصة ويطالب نجومه بتسجيلها.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أفصح إيمانويل أديبايور نجم فريق ريال مدريد السابق عن تفاصيل جديدة من غرفة ملابس نادي ريال مدريد أثناء تواجد البرتغالي جوزيه مورينيو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أديباور وأكد خلالها أن مورينيو في آحدى المرات ثار على الفريق كاملًا رغم التقدم بثلاثة أهداف نظيفة.

وقال أديبايور: "في ريال مدريد كنا متقدمين بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول، ومورينيو ثار في غرفة الملابس وبدأ في ضرب كل شيء، ضرب الثلاجة والتلفاز".

وأضاف: "أتذكر في مرة كان رونالدو قد سجل هاتريك فخرج وقال له الجميع يتعامل معك على أنك الأفضل، إظهر ذلك لهم ولي".

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وأكمل: "تحدث معه هكذا لأنه أهدر فرصة واحدة، رغم أنه أحرز ثلاثة، كاد أن يقتله في احدى المرات".

جدير بالذكر أن مورينيو كان قد حقق لقبًا تاريخيًا مع ريال مدريد في الدوري الإسباني حصد من خلاله 100 نقطة في مشواره لتحقيق البطولة عام 2012.

 

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