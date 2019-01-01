أدريان: نهاية رائعة لأسبوع مجنون .. وهذا رأيي في ركلة الجزاء

حامي عرين ليفربول يشرح ما حدث في اللقطة المثيرة للجدل

أعرب حارس مرمى ليفربول أدريان عن سعادته الغامرة بمساهمته في حصول فريقه على كأس السوبر الأوروبية، بالتغلب على تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية.

وبعد المباراة قال الحارس البديل الذي تصدى للركلة الأخيرة من تومي آبراهام "كان أسبوعًا مجنونًا، وأنا سعيد حقًا باللعب لليفربول وسعيد للغاية من أجل الجماهير".

وتابع "كانت مباراة طويلة، لكن النهاية كانت أكثر من رائعة بالنسبة لنا".

🌟أبطال السوبر الأوروبي 🌟 pic.twitter.com/P2OaWYz3qL — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 14, 2019

وعن ركلة الجزاء التي احتسبت عليه في الأشواط الإضافية بعد التحامه مع مهاجم تشيلسي الشاب تومي آبراهام، قال "حاولت التوقف عندما رأيته، وهو سقط بذكاء شديد، صحيح حدث تلامس بيننا، لكنه تعمد فعل ذلك، وفي الحقيقة حاولت الابتعاد عنه، لكن على ما يبدو أنني كنت بحاجة لرؤية الصورة بشكل أوضح، في النهاية لم تؤثر على المباراة لأننا حققنا اللقب".