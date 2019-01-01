أدريان عن الإصابة: غريبة وآمل أن أعود سريعًا

الحارس الإسباني يعلق للمرة الأولى على الإصابة العجيبة

اكتفى حارس مرمى ليفربول أدريان، بوصف الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل، بالغريبة، وذلك بعد تقلص فرصه في المشاركة أمام ساوثامبتون في موقعة الغد، التي سيستضيفها ملعب "سانت ماري" ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض الحارس الإسباني لتلك الإصابة أثناء احتفاله بالفوز بكأس السوبر الأوروبية، بعد الفوز على تشيلسي بركلات الجزاء، وحدث ذلك بسبب الاصطدام بمشجع تسلل من مدرجات ملعب "فودافون آرينا"، لمشاركة نجوم الريدز الاحتفال بكأس السوبر الرابعة في تاريخ النادي.

وجاء صاحب الـ32 عامًا إلى "أنفيلد روود" هذا الصيف في صفقة انتقال حر، ومن حُسن حظه، تعرض الحارس الأول أليسون بكير لإصابة في آخر دقائق اللقاء الافتتاحي للبريميرليج ضد نوريتش سيتي، ليحصل أدريان على فرصته فيما تبقى من المباراة، قبل أن يتقمص دور البطولة، بقيادة الفريق للفوز بالسوبر الأوروبي، بعد تصديه للركلة الحاسمة من تومي آبراهام.

وعن هذه الواقعة الغريبة، قال أدريان لموقعع النادي الرسمي "كانت واقعة غريبة لأننا كنا نحتفل معًا، وفجأة قفز شاب من الحشد وبدأنا بالركض. كان وضعًا غريبًا بعض الشيء، لكني بدأت أشعر بتحسن وآمل أن أكون لائقًا غدًا".

ودعني هنا أخبرك أنه بحسبة بسيطة وفقًا لمعطيات كرة القدم اليوم فإن انطلاقة ماكيدا -وقتها- كانت تفوق انطلاقة كل اللاعبين ممن هم في مثل سنه الآن



ولو كان الحظ بجانبه لكان الآن أحد أعمدة النادي بعد أن غادر رونالدو وهبط مستوى روني واعتزل جيجز



كل المعطيات كانت بجانبه ما عدا الحظ🙌 pic.twitter.com/8ZDsFaIiqC — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 16, 2019

وختم حديثه في هذه الجزئية "أشعر أنني على أتم الاستعداد للمباراة، وآمل أن تتم معالجة كاحلي اليوم لأكون أفضل، وعمومًا أنا متفائل للغاية لبدء مباراة الغد".