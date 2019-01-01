أدريان رابيو يحتفل بعد خروج سان جيرمان في ملهى ليلي

النجم الفرنسي الشاب أدريان رابيو يظهر في ملهى ليلي يحتفل بعد خسارة باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد ووداعه لبطولة دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ظهر النجم الفرنسي الشاب أدريان رابيو لاعب وسط ملعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في ملهى ليلي محتفلًا بليلة الأمس عقب خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بحسب ما ظهر في صور عديدة انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع أحد أصدقائه وظهر فيها وهو يغني.

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وكان باريس سان جيرمان قد تعرض للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أمام مانشستر يونايتد على ملعب بارك دي برينس مساء الأمس الأربعاء.

وودع باريس سان جيرمان بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي هذا الموسم من دور الـ 16 بعد أن ودعها أمام ريال مدريد في الموسم الماضي وبرشلونة بالموسم الذي سبقه.

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ويعاني رابيو من خلافات عديدة مع إدارة باريس سان جيرمان وتم التأكد من عدم لعبه للنادي الفرنسي من جديد بالرغم من استمرار تعاقده حتى نهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن رابيو يعاقب من قبل إدارة النادي في الوقت الحالي بسبب رغبته في الرحيل والانضمام لبرشلونة.