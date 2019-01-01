تقارير: الفرنسي تريبيل يقترب من الانضمام للشباب السعودي

تريبيل يقترب من الانضمام لصفوف الشباب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

اقترب نادي الشباب السعودي، من ضم الفرنسي أدريان تريبيل، لاعب أندرلخت البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الشباب يسعى لضم تريبيل خلال فترة الانتقالات الحالية، قبل غلقها مع نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأشارت صحيفة "les Sport" البلجيكية إلى أن تريبيل اقترب من الانضمام إلى الشباب السعودي، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأضافت الصحيفة البلجيكية أن الشباب يواجه منافسة من أهلي جدة، والذي يسعى للتعاقد مع اللاعب الفرني، بعدما قدم عرضًا لناديه البلجيكي.

أندرلخت البلجيكي يسعى لبيع اللاعب الفرنسي، بسبب مرتبه العالي، والذي يبلغ 3 ملايين يورو، حسبما جاء في الصحيفة.

تريبيل الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، انضم لصفوف أندرلخت موسم 2016/2017، ولكنه اقترب من الرحيل عن الفريق البلجيكي.