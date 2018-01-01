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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

أدريانو يمثل في فيلم كوميدي

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Getty
ووثائقي عن حياته أيضاً..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية أن البرازيلي أدريانو النجم السابق للعديد من الأندية الإيطالية قد اقتحم مجال صناعة الأفلام والتمثيل.

 

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، أن اللاعب سيقوم بوثائقي عن حياته، كجزء من تعاقده مع شركة الأفلام البرازيلية بانانيرا.

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ومن المنتظر أن يتم عرض الفيلم في 2020، على أن يشارك في فيلم كوميدي تنتجه الشركة ذاتها أيضاً.

وكان أدريانو قد لعب لأندية إنتر ميلان وبارما وفيورنتينا وروما.

يذكر أن "الامبراطور" قد اعتزل في سن 36 عاماً بعد سلسلة من الإصابات والمشاكل الشخصية.

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