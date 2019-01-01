أدريانو: نيمار نادم على الرحيل عن برشلونة

تعرف على تصريحات أدريانو حول مغادرة نيمار لبرشلونة

أكد أدريانو كوريا، لاعب برشلونة السابق وبشكتاش الحالي، أنّ نيمار دا سيلفا نادم على قراره بالرحيل عن النادي الكتالوني والانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان.

نيمار أكد في تصريحات صحفية أنّه يفتقد الأيام التي عاشها في كتالونيا واللعب بجوار ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وقال أدريانو في تصريحات لإذاعة كادينا سير الإسبانية: "تحدثت مع نيمار منذ عدة أسابيع. كل من غادر برشلونة شعر بالحزن لهذا الأمر وأعتقد أنّ مع نيمو الأمر مضاعف".

وتابع: "برشلونة هو المرشح الأكبر للفوز بالبطولات الثلاثة ولا أعتقد أنّ أتلتيكو مدريد قادر على الفوز في كامب نو. لقد استحقوا حصد لقب الدوري في 2014".

📊 اخر هزيمة لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الكامب نو كانت قبل 13 عامًا ! pic.twitter.com/kwMW7NUF2u — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019

واختتم: "امتلكت مسيرة رائعة وبالأخص باللعب في صفوف برشلونة لعدة سنوات، لقد كانت فترات عظيمة لا تُنسى".

جدير بالذكر أنّ نيمار لعب من 2013 حتى 2017 في برشلونة وحقق 10 بطولات مسجلًا 105 هدفًا.

أدريانو لعب للنادي الكتالوني من 2010 حتى 2016 وحقق دوري أبطال أوروبا مرتين.