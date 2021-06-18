أداء سلبي وتعادل مخيب للآمال لإنجلترا مع اسكتلندا يشعل مجموعتها في يورو 2020

نتيجة غير متوقعة..

اكتفى منتخب إنجلترا بتعادل سلبي مخيب للآمال مع نظيره الاسكتلندي، في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب ويمبلي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة يورو 2020.

وقدّم المنتخب الإنجليزي واحدة من أسوأ مبارياته على الإطلاق قياسًا بحجم القدرات التي يمتلكها الأسود الثلاثة، وبالأخص على الصعيد الهجومي.

المباراة شهدت غياب تام من قبل القائد هاري كين ومستوى أقل ما يوصف بالمتواضع، كما تظل هناك الكثير من الأسئلة حول لماذا وضع جاريث ساوثجيت جاك جريليتش على دكة البدلاء لـ63 دقيقة.

عمومًا، ولحسن حظ الإنجليز، فقد تعادل منتخب كرواتيا مع نظيره التشيكي لحساب نفس المجموعة ولكن بهدف لكل فريق، لتبقى حظوظ الجميع في التأهل متساوية.

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المنتخب التشيكي يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط،و هو نفس رصيد إنجلترا غير أن زملاء بيتر شيك يتفوقون بفارق الأهداف، فيما تتساوى كرواتيا واسكتلندا برصيد نقطة لكليهما في المركز الثالث والرابع.

مجموعة أخرى اشتعلت للغاية، إذ انتصر منتخب السويد على نظيره السلوفاكي بهدف نظيف حمل توقيع إميل فورسبرج من ركلة جزاء بالدقيقة 77.

الفوز رفع رصيد السويد للنقطة الرابعة وجمّد رصيد سلوفاكيا عند النقطة الثالثة، في انتظار مباراة إسبانيا وبولندا غدًا، حيث للماتادور نقطة وحيدة، ويتذيل زملاء روبرت ليفاندوفسكي المجموعة دون رصيد من النقاط.