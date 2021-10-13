أخيرًا .. نجم برشلونة يوافق على التجديد حتى 2026

بداية مبشرة للحفاظ على نجوم الفريق

قرر لاعب الوسط الشاب بيدري، تجديد عقده مع نادي برشلونة الإسباني، ليغلق الباب أمام كل الشكوك المحيطة بمستقبله.

العديد من التكهنات أثيرت الفترة الأخيرة حول مستقبل بيدري، وسط اهتمام من بايرن ميونخ بالحصول على خدماته.

جوان لابورتا تعهد بالحفاظ على اللاعبين من نوعية بيدري يوم الجمعة الماضي، وقال بالنص "نريد تجديد اللاعبين الشباب ونعمل في هذا الاتجاه"، وقد أوفى بوعده.

ما هي شروط التجديد لبيدري؟

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن بيدري هو أول موهبة شابة في برشلونة سيتم التجديد معها هذا الشهر.

ومن المقرر أن يوقع اللاعب على عقد جديد ممتد حتى يونيو 2026 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، وبشرط جزائي يزيد عن 400 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات حاليًا في المرحلة النهائية، والاتفاق تم بالكامل بين جميع الأطراف.

ويطمح برشلونة في الإعلان بشكل رسمي عن التجديد للاعب خلال الساعات القليلة القادمة، سواء غدًا الخميس أو الجمعة.

هل ارتفع راتب بيدري؟

أشارت "سبورت" إلى أن عقد بيدري الجديد مع برشلونة سيكون معه زيادة كبيرة جدًا في راتبه، لإقناعه بالبقاء في النادي.

ويأتي ذلك على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب والحساس الذي يمر به النادي الكتالوني، حيث يرى النادي أن اللاعب يستحق هذه التضحية.

وجاء قرار النادي ببذل كل ما هو ممكن لاستمرار النجم الشاب، بعد الأرقام القياسية التي حطمها الموسم الماضي في عمر صغير، وإثبات قدرته على المنافسة في أعلى المستويات الممكنة.

ما هي ملفات التجديد المتبقية لدى برشلونة؟

الملف الأصعب في الوقت الحالي هو عثمان ديمبيلي، حيث ينتهي عقده مع برشلونة الصيف الماضي وقد يرحل بالمجان.

اللاعب الآخر وهو أنسو فاتي الذي يعتبر من أهم نجوم الشباب بمستقبل النادي، ومهمة التجديد معه تبدو سهلة في الوقت الحالي.

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