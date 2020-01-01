أخيرًا ريال مدريد يتلقى أنباءً سعيدة .. تحديد موعد عودة ألفارو أودريوزولا

تقارير صحفية إسبانية توضح موعد عودة اللاعب ألفارو أودريوزولا للمشاركة مع ريال مدريد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد سيستعيد لاعبه الشاب ألفارو أودريوزولا خلال الأيام المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن اللاعب سيكون جاهزًا للعودة لصفوف ريال مدريد في الأسبوع المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن ألفارو أودريوزولا سيكون جاهزًا للمشاركة بشكل رسمي مع الفريق بداية من مواجهة إشبيلية.

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وغاب اللاعب الشاب خلال الفترة الماضية لحوالي شهرين بسبب الإصابة التي تعرض لها مع بداية الموسم.

وعانى ريال مدريد بشكل كبير على المستوى الدفاعي بالأخص في مركز الظهير بعد إصابة دانييل كارباخال أيضًا وبيع أشرف حكيمي.

وشارك اللاعب حتى الآن في 57 مع ريال مدريد بالموسم الجاري بسبب الإصابة التي تعرض لها، لذلك عودته ستكون مثالية بالنسبة لزيدان في ظل حاجته لكل العناصر الممكنة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يشهد فترة تراجع كبيرة حيث تعرض للخسارة لتوه في الدوري من ديبورتيفو ألافيس واستمر في نزيف النقاط.