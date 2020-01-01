أخيرًا ديمبيلي يعود للتدريبات الجماعية، وأخبار سعيدة بالجملة لبرشلونة

رغم الأنباء السيئة التي تلقاها الفريق مؤخرًا بتمرد أرتور، برشلونة يتلقى الكثير من الأخبار الجيدة دفعة واحدة قبل مواجهة نابولي.

شارك النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بشكل جزئي في تدريبات فريقه برشلونة الجماعية اليوم استعدادًا لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، حيث كان اللاعب قد أصيب أمام بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال مطلع الموسم الجاري.

وفي الوقت نفسه ظهرت نتائج فحوصات فيروس كورونا التي خضع لها نجوم برشلونة بالأمس الإثنين، والتي جاءت كلها سلبية دون أي أزمات.

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وقام الثنائي الفرنسي كليمون لونجيليه وأنطوان جريزمان بأعمال تدريبات منفردة، وهو ما أوضح أنهما قد يكونا متاحان أمام نابولي.

وتستمر تدريبات برشلونة يوم الأربعاء على حصتين، صباحية في العاشرة والنصف ومسائية في الخامسة والنصف استعدادًا للمواجهة الحاسمة.

ويستضيف برشلونة نظيره نابولي في آخر مباريات الموسم على ملعب كامب نو، في الثامن من شهر أغسطس المقبل بإياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في إيطاليا قبل حوالي خمسة أشهر كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، أي أن برشلونة في حاجة للتعادل سلبيًا أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل.