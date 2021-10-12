أخيرًا.. تحديد موعد ظهور راموس الأول مع باريس!

جماهير باريس سان جيرمان تترقب ظهور سيرخيو راموس لأول مرة رسميًا مع الفريق.

سيشهد نادي باريس سان جيرمان حالة شاذة للغاية خلال مباراته ضد أنجيه في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الفرنسي، والتي تقام يوم الجمعة.

ولن يتمكن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان من الاعتماد على لاعبي أمريكا الجنوبية، الذين يخوضون مع منتخبات بلادهم منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، قبل ساعات فقط من انطلاق مباراة أنجيه.

وسيكون على المدرب الأرجنتيني الارتجال في ظل النقص العددي الكبير في قائمته، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالية ظهور الإسباني سيرخيو راموس لأول مرة رسميًا مع فريق العاصمة الفرنسية.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أشارت إلى أن راموس قد يدخل التشكيل الأساسي في مباراة أنجيه، بعد تعافيه تمامًا من الإصابة في ربلة الساق.

راموس، الذي لم يلعب أي دقيقة رسمية حتى الآن مع باريس سان جيرمان، تعرض لإصابة في ربلة الساق في سبتمبر الماضي، ما منعه من الظهور حتى الآن مع فريق العاصمة.

وعلى الرغم من أن بوتشيتينو نفى هذه الأخبار في المباراة السابقة ضد رين، مشيرًا إلى أن الحصول على التصريح الطبي مختلف عن الجاهزية البدنية، إلا أن تطور راموس يسير في الاتجاه الصحيح، ومن الممكن أن يحصل على الاستدعاء الأول إلى القائمة.

ومع غياب ماركينيوس وضعف الخيارات البديلة، تتضاعف فرص راموس في أن يلعب أساسيًا ضد أنجيه، رغم أن باريس سان جيرمان لا يرغب في المخاطرة مع المدافع المخضرم.

المصدر ذاته أشار إلى أن خوان بيرنات الذي غاب لأكثر من عام بسبب إصابة في الرباط الصليبي سيكون لديه فرصة لدخول قائمة مباراة أنجيه.

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