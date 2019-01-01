أخيراً - إيكاردي يعود لتدريبات إنتر استعداداً للاتسيو

المهاجم الأرجنتيني انضم له ستيفان دي فراي وكوادو أسامواه

شارك المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، في التدريبات الكاملة لإنتر اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 40 يوماً.

إيكاردي ابتعد عن إنتر منذ مطلع شهر فبراير الماضي، بعد خلاف مع المدرب لوتشيانو سباليتي، الذي سحب شارة قيادة الفريق منه.

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الأزمة جاءت بسبب تعثر مفاوضات توقيع اللاعب على عقد جديد مع النيراتزوري، لتتفاقم ويغيب اللاعب عن المباريات.

شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن اللاعب أكمل حصة تدريبية كاملة، ولكنه تدرب بشكل منفرد.

الأرجنتيني تواجد معه ستيفان دي فراي وميلان شكرينيار وكوادو أسامواه، بعد عودتهم جميعاً من الواجب الدولي.

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وأشارت "سكاي" أن الثنائي إيفان بيريسيتش ومارسيلو بروزوفيتش، سينضمان للمجموعة غداً الأربعاء استعداداً لمواجهة لاتسيو بالدوري الإيطالي الأحد القادم.

ويخوض إنتر المباراة وهو في المركز الثالث بجدول الكالتشيو بـ53 نقطة، بفارق 22 نقطة عن يوفنتوس المتصدر، ونقطتين عن ميلان الرابع.