أخيراً - إيكاردي يتوصل لهدنة مع إنتر ويشارك في ديربي ميلان

المهاجم الأرجنتيني سيعود للتدريبات مرة أخرى بعد التوصل لاتفاق مع إنتر

توصل نادي إنتر الإيطالي، لاتفاق مع مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي على تهدئة الأوضاع بعد الأزمة الأخيرة.

إيكاردي غاب عن مباريات إنتر في الفترة الماضية، بعد قرار المدرب لوتشيانو سباليتي بسحب شارة قيادة الفريق منه.

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الخطوة جاءت من سباليتي، كرد فعل على مماطلة اللاعب وزوجته واندا نارا في توقيعه على عقد جديد.

مصادر صحفية أكدت أن إنتر توصل لهدنة مع لاعبه، ليعود مرة أخرى للمباريات بعد غياب طويل.

القرار الهدف منه إنهاء الازمة بشكل مؤقت، والعودة مرة أخرى لطاولة المفاوضات بعد نهاية الموسم، لتركيز النيراتزوري على حجز أحد المقاعد الأربعة الأولى بالكالتشيو والمنافسة على الدوري الأوروبي.

وأوضحت أن إيكاردي سيعود للتدريبات خلال أيام قليلة، ومن المتوقع عودته للمشاركة في الديربي أمام ميلان يوم 17 مارس الجاري.

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وهو ما يعني أن الأرجنتيني لن يشارك أمام سبال بعد غد الأحد، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

يذكر أن إنتر يلعب ضد سبال وهو في المركز الرابع بجدول الدوري بـ47 نقطة، بفارق نقطة عن غريمه التقليدي ميلان الثالث.