أخيرًا .. أوزيل يفسخ عقده مع آرسنال ويتجه للدوري التركي

ساعات قليلة تفصله عن التوقيع لناديه الجديد

حسم صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل، مصيره بشكل نهائي بالرحيل عن صفوف آرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

صاحب الـ32 سنة، يعاني من التهميش مع المدفعجية منذ بداية الموسم الحالي، بعد استبعاد المدرب ميكيل أرتيتا له من صفوف الفريق بالدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.

اللاعب قرر الرحيل من أجل العودة للمشاركة في المباريات من جديد، قبل نهاية عقده مع آرسنال في 30 يونيو 2021.

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موقع "TheAthletic" الإنجليزي، أكد أن أوزيل اتفق مع إدارة النادي اللندني على فسخ عقده وإنهاء رحلته التي استمرت 7 سنوات ونصف.

وفي حالة الاتفاق على كافة التفاصيل النهائية، سينتقل أوزيل خلال هذا الأسبوع إلى صفوف نادي فنربخشه التركي.

ومن المتوقع أن يطير اللاعب إلى تركيا خلال الساعات القليلة القادمة، للتوقيع مع فريقه الجديد على عقد يمتد لحوالي 3 سنوات ونصف.

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يذكر أن أوزيل انتقل إلى آرسنال قادمًا من ريال مدريد في 2013 بحوالي 47 مليون يورو، حيث نجح في تسجيل 44 هدفًا وصنع 77 آخرين وفاز بـ4 ألقاب كأس اتحاد إنجليزي.