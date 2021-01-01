أخيرًا أنباء سعيدة لليفربول .. جوتا يعود لتدريبات الريدز

النادي الإنجليزي يتلقى أخبارًا سعيدة للمرة الأولى منذ أشهر بعودة دييجو جوتا للتدريبات من جديد.

عاد اليوم اللاعب البرتغالي دييجو جوتا نجم فريق ليفربول لتدريبات الريدز بعد أسابيع من الغياب بسبب الإصابة.

جاء هذا بحسب ما ظهر في صور التدريبات التي نشرها الحساب الرسمي للريدز عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر".

وتأتي عودة جوتا للتدريبات بعد أن غاب عن صفوف الريدز بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة في مواجهة وولفرهامبتون بديسمبر الماضي.

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وكان اللاعب قد غاب عن 18 مباراة منذ شهر ديسمبر الماضي في كل البطولات مع ليفربول ولمدة 77 يومًا حتى يومنا هذا.

وتأكد اليوم ليفربول من غياب لاعبه وقائده جوردان هندرسون عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مما يعني أن موسمه على الأرجح قد انتهى.

Here he is 😍 pic.twitter.com/5iNYEHTc3k — Liverpool FC (@LFC) February 24, 2021

ويعاني ليفربول من الكثير من الإصابات في الموسم الجاري، أبرزها إصابة فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب، بالإضافة لتياجو العائد مؤخرًا.

جدير بالذكر أن جوتا كان قد شارك مع ليفربول في 17 مباراة بكل البطولات هذا الموسم، سجل خلالهم تسعة أهداف، منهم هاتريك ضد أتالانتا.